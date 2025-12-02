Economia del token e analisi del prezzo di Pryzm (PRYZM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Pryzm (PRYZM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 343.86K $ 343.86K $ 343.86K Fornitura totale: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Fornitura circolante: $ 249.02M $ 249.02M $ 249.02M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Massimo storico: $ 0.120383 $ 0.120383 $ 0.120383 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00138099 $ 0.00138099 $ 0.00138099