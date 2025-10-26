Prezzo di Private Aviation Finance Token (CINO)
Il prezzo in tempo reale di Private Aviation Finance Token (CINO) è $0.01846054. Nelle ultime 24 ore, CINO ha oscillato tra un minimo di $ 0.01821675 e un massimo di $ 0.01871384, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CINO è $ 0.053481, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.01799096.
In termini di performance a breve termine, CINO è variato del +0.05% nell'ultima ora, del -1.34% nelle 24 ore e del -4.08% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Private Aviation Finance Token è $ 12.17M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CINO è 659.81M, con una fornitura totale di 999999704.811177. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 18.45M.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Private Aviation Finance Token a USD è stata $ -0.00025115508536221.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Private Aviation Finance Token in USD è stata di $ -0.0094284771.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Private Aviation Finance Token in USD è stata di $ -0.0100981645.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Private Aviation Finance Token in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.00025115508536221
|-1.34%
|30 giorni
|$ -0.0094284771
|-51.07%
|60 giorni
|$ -0.0100981645
|-54.70%
|90 giorni
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
