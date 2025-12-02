Economia del token e analisi del prezzo di Poolz Finance (POOLX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Poolz Finance (POOLX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 878.25K $ 878.25K $ 878.25K Fornitura totale: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Fornitura circolante: $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 922.77K $ 922.77K $ 922.77K Massimo storico: $ 7.18 $ 7.18 $ 7.18 Minimo storico: $ 0.155338 $ 0.155338 $ 0.155338 Prezzo attuale: $ 0.169202 $ 0.169202 $ 0.169202