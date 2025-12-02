Economia del token e analisi del prezzo di Ponzimon (PONZI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ponzimon (PONZI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 26.84K $ 26.84K $ 26.84K Fornitura totale: $ 12.14M $ 12.14M $ 12.14M Fornitura circolante: $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 55.07K $ 55.07K $ 55.07K Massimo storico: $ 0.519954 $ 0.519954 $ 0.519954 Minimo storico: $ 0.00398362 $ 0.00398362 $ 0.00398362 Prezzo attuale: $ 0.00453613 $ 0.00453613 $ 0.00453613