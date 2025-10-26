Il prezzo in tempo reale di POLAR AI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi POLAR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di POLAR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di POLAR AI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi POLAR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di POLAR su MEXC ora.

Maggiori informazioni su POLAR

Informazioni sul prezzo di POLAR

Sito web ufficiale di POLAR

Economia del token di POLAR

Previsioni del prezzo di POLAR

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo POLAR AI

Prezzo di POLAR AI (POLAR)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in POLAR:

$0.00014847
$0.00014847$0.00014847
-3.30%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di POLAR AI (POLAR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:07:41 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di POLAR AI (POLAR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-3.32%

-17.68%

-17.68%

Il prezzo in tempo reale di POLAR AI (POLAR) è --. Nelle ultime 24 ore, POLAR ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di POLAR è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, POLAR è variato del +0.41% nell'ultima ora, del -3.32% nelle 24 ore e del -17.68% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di POLAR AI (POLAR)

$ 148.66K
$ 148.66K$ 148.66K

--
----

$ 148.66K
$ 148.66K$ 148.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di POLAR AI è $ 148.66K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di POLAR è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 148.66K.

Cronologia dei prezzi di POLAR AI (POLAR) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di POLAR AI a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di POLAR AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di POLAR AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di POLAR AI in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-3.32%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è POLAR AI (POLAR)

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa POLAR AI (POLAR)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di POLAR AI (USD)

Quanto varrà POLAR AI (POLAR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset POLAR AI (POLAR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per POLAR AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di POLAR AI!

POLAR in valute locali

Economia del token di POLAR AI (POLAR)

Comprendere l'economia del token di POLAR AI (POLAR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token POLAR!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a POLAR AI (POLAR)

Quanto vale oggi POLAR AI (POLAR)?
Il prezzo in tempo reale di POLAR in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da POLAR in USD?
Il prezzo attuale di POLAR in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di POLAR AI?
La capitalizzazione di mercato per POLAR è $ 148.66K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di POLAR?
La fornitura circolante di POLAR è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di POLAR?
POLAR ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di POLAR?
POLAR ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di POLAR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per POLAR è -- USD.
POLAR salirà quest'anno?
POLAR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di POLAR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:07:41 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di POLAR AI (POLAR)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,599.95
$111,599.95$111,599.95

+0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.63
$3,961.63$3,961.63

+0.73%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05687
$0.05687$0.05687

-17.09%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.0778
$7.0778$7.0778

-3.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.44
$194.44$194.44

+1.32%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,599.95
$111,599.95$111,599.95

+0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.63
$3,961.63$3,961.63

+0.73%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5960
$2.5960$2.5960

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.44
$194.44$194.44

+1.32%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19695
$0.19695$0.19695

+0.36%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000115
$0.000000000000115$0.000000000000115

+15.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.068000
$0.068000$0.068000

+8,966.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3744
$0.3744$0.3744

+1,397.60%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3744
$0.3744$0.3744

+1,397.60%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000205
$0.0000000000000000000205$0.0000000000000000000205

+86.36%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000740
$0.0000000000740$0.0000000000740

+60.52%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.037096
$0.037096$0.037096

+47.43%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.0000000000000000070
$0.0000000000000000070$0.0000000000000000070

+27.27%