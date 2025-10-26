Prezzo di POLAR AI (POLAR)
+0.41%
-3.32%
-17.68%
-17.68%
Il prezzo in tempo reale di POLAR AI (POLAR) è --. Nelle ultime 24 ore, POLAR ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di POLAR è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, POLAR è variato del +0.41% nell'ultima ora, del -3.32% nelle 24 ore e del -17.68% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di POLAR AI è $ 148.66K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di POLAR è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 148.66K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di POLAR AI a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di POLAR AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di POLAR AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di POLAR AI in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-3.32%
|30 giorni
|$ 0
|--
|60 giorni
|$ 0
|--
|90 giorni
|$ 0
|--
POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.
MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!
Quanto varrà POLAR AI (POLAR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset POLAR AI (POLAR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per POLAR AI.
Controlla subito la previsione del prezzo di POLAR AI!
Comprendere l'economia del token di POLAR AI (POLAR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token POLAR!
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Le principali aumenti di criptovalute di oggi
HODL
HODL
+1,397.60%
QBOT AI TRADING
QBOT
+86.36%
OMNILABS
OMNILABS
+60.52%
Pippin
PIPPIN
+47.43%
Fortune Room
NEWFRT
+27.27%