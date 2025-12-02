Economia del token e analisi del prezzo di PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 129.52K $ 129.52K $ 129.52K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 161.53M $ 161.53M $ 161.53M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 801.81K $ 801.81K $ 801.81K Massimo storico: $ 0.01343034 $ 0.01343034 $ 0.01343034 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00080181 $ 0.00080181 $ 0.00080181