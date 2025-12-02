Economia del token e analisi del prezzo di Plazzy the dog (PLAZZY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Plazzy the dog (PLAZZY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 642.36K $ 642.36K $ 642.36K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 642.36K $ 642.36K $ 642.36K Massimo storico: $ 0.00079773 $ 0.00079773 $ 0.00079773 Minimo storico: $ 0.00021654 $ 0.00021654 $ 0.00021654 Prezzo attuale: $ 0.00064236 $ 0.00064236 $ 0.00064236