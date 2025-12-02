Economia del token e analisi del prezzo di Playbux (PBUX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Playbux (PBUX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 29.50K $ 29.50K $ 29.50K Fornitura totale: $ 395.76M $ 395.76M $ 395.76M Fornitura circolante: $ 388.52M $ 388.52M $ 388.52M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Massimo storico: $ 0.388009 $ 0.388009 $ 0.388009 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0