Che cos'è Pintu (PTU)

PTU token is designed to drive and support the long-term growth and vision of the Pintu ecosystem and community. The launch of the token is aimed at rewarding loyal users of the platform and incentivizing new members to join our expanding ecosystem.

Risorsa Pintu (PTU) Sito web ufficiale