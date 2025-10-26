Il prezzo in tempo reale di Pharmachain AI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PHAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PHAI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Pharmachain AI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PHAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PHAI su MEXC ora.

Logo Pharmachain AI

Prezzo di Pharmachain AI (PHAI)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PHAI:

$0.0006103
$0.0006103$0.0006103
+35.50%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Pharmachain AI (PHAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:06:04 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Pharmachain AI (PHAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

+1.23%

+35.49%

+75.16%

+75.16%

Il prezzo in tempo reale di Pharmachain AI (PHAI) è --. Nelle ultime 24 ore, PHAI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PHAI è $ 0.00142306, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, PHAI è variato del +1.23% nell'ultima ora, del +35.49% nelle 24 ore e del +75.16% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Pharmachain AI (PHAI)

$ 101.60K
$ 101.60K$ 101.60K

--
----

$ 610.22K
$ 610.22K$ 610.22K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Pharmachain AI è $ 101.60K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di PHAI è 166.50M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 610.22K.

Cronologia dei prezzi di Pharmachain AI (PHAI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Pharmachain AI a USD è stata $ +0.00015983.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Pharmachain AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Pharmachain AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Pharmachain AI in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00015983+35.49%
30 giorni$ 0-7.29%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Pharmachain AI (PHAI)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Pharmachain AI (USD)

Quanto varrà Pharmachain AI (PHAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Pharmachain AI (PHAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Pharmachain AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di Pharmachain AI!

PHAI in valute locali

Economia del token di Pharmachain AI (PHAI)

Comprendere l'economia del token di Pharmachain AI (PHAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PHAI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Pharmachain AI (PHAI)

Quanto vale oggi Pharmachain AI (PHAI)?
Il prezzo in tempo reale di PHAI in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PHAI in USD?
Il prezzo attuale di PHAI in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Pharmachain AI?
La capitalizzazione di mercato per PHAI è $ 101.60K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PHAI?
La fornitura circolante di PHAI è 166.50M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PHAI?
PHAI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00142306 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PHAI?
PHAI ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di PHAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PHAI è -- USD.
PHAI salirà quest'anno?
PHAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PHAI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:06:04 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

