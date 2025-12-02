Economia del token e analisi del prezzo di PepsiCo xStock (PEPX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PepsiCo xStock (PEPX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 239.74K $ 239.74K $ 239.74K Fornitura totale: $ 44.20K $ 44.20K $ 44.20K Fornitura circolante: $ 1.60K $ 1.60K $ 1.60K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Massimo storico: $ 177.28 $ 177.28 $ 177.28 Minimo storico: $ 137.74 $ 137.74 $ 137.74 Prezzo attuale: $ 149.5 $ 149.5 $ 149.5