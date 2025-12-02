Economia del token e analisi del prezzo di PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 111.98M $ 111.98M $ 111.98M Fornitura totale: $ 105.34M $ 105.34M $ 105.34M Fornitura circolante: $ 105.34M $ 105.34M $ 105.34M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 111.98M $ 111.98M $ 111.98M Massimo storico: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Minimo storico: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Prezzo attuale: $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063