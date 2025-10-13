Economia del token e analisi del prezzo di Pareto Staked USP (SUSP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Pareto Staked USP (SUSP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.05M Fornitura totale: $ 6.77M Fornitura circolante: $ 6.77M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.05M Massimo storico: $ 1.042 Minimo storico: $ 1.012 Prezzo attuale: $ 1.042