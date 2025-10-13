Economia del token e analisi del prezzo di Paragon Tweaks (PRGN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Paragon Tweaks (PRGN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 509.66K $ 509.66K $ 509.66K Fornitura totale: $ 973.15M $ 973.15M $ 973.15M Fornitura circolante: $ 973.15M $ 973.15M $ 973.15M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 509.66K $ 509.66K $ 509.66K Massimo storico: $ 0.00183169 $ 0.00183169 $ 0.00183169 Minimo storico: $ 0.00040292 $ 0.00040292 $ 0.00040292 Prezzo attuale: $ 0.00052723 $ 0.00052723 $ 0.00052723