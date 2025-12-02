Economia del token e analisi del prezzo di Pancake Bunny (BUNNY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Pancake Bunny (BUNNY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 12.42K $ 12.42K $ 12.42K Fornitura totale: $ 15.27M $ 15.27M $ 15.27M Fornitura circolante: $ 510.23K $ 510.23K $ 510.23K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 371.94K $ 371.94K $ 371.94K Massimo storico: $ 512.75 $ 512.75 $ 512.75 Minimo storico: $ 0.02394443 $ 0.02394443 $ 0.02394443 Prezzo attuale: $ 0.02432811 $ 0.02432811 $ 0.02432811