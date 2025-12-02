Economia del token e analisi del prezzo di PainStrategy (PAINSTR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PainStrategy (PAINSTR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 588.52K $ 588.52K $ 588.52K Fornitura totale: $ 965.28M $ 965.28M $ 965.28M Fornitura circolante: $ 965.28M $ 965.28M $ 965.28M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 588.52K $ 588.52K $ 588.52K Massimo storico: $ 0.0050036 $ 0.0050036 $ 0.0050036 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00060863 $ 0.00060863 $ 0.00060863