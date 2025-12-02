Economia del token e analisi del prezzo di Oracle xStock (ORCLX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Oracle xStock (ORCLX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.14M Fornitura totale: $ 49.26K Fornitura circolante: $ 5.70K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 9.89M Massimo storico: $ 341.33 Minimo storico: $ 191.23 Prezzo attuale: $ 200.79