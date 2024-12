Che cos'è OpenServ (SERV)

OpenServ has developed an end-to-end solution enabling agents across domains, frameworks, and specialties to work together seamlessly in a unified environment—combining custom cognitive frameworks, collaborative architectures, and intelligent integrations to enable novel ways of executing work. From business automation to creative production, users will have access to agentic-driven workflows that adapt to their needs, enabling them to streamline processes and tackle ambitious projects with more autonomy than ever before. Through OpenServ, entire agent-powered teams can be configured, deployed, and tailored without necessitating any technical expertise. At OpenServ, we are defining a new era in personal autonomy.

