Che cos'è OpenGRID (GRID)

OpenGRID is a decentralized platform designed to revolutionize AI infrastructure by offering scalable AI node rentals and GPU sharing. By leveraging blockchain technology, OpenGRID allows users to access high-performance computing resources in a decentralized, cost-effective manner. Whether you need powerful GPU resources for AI, machine learning, or blockchain applications, OpenGRID enables users to rent or contribute GPU power seamlessly.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!