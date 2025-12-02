Economia del token e analisi del prezzo di OpenDelta GMCI30 (OG30)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per OpenDelta GMCI30 (OG30), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 142.02K
Fornitura totale: $ 940.00K
Fornitura circolante: $ 940.00K
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 142.02K
Massimo storico: $ 0.258621
Minimo storico: $ 0.133385
Prezzo attuale: $ 0.151095