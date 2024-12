Che cos'è ONINO (ONI)

ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications.

