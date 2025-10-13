Economia del token e analisi del prezzo di Onchain Yield Coin (ONYC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Onchain Yield Coin (ONYC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 103.44M $ 103.44M $ 103.44M Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 103.44M $ 103.44M $ 103.44M Massimo storico: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Minimo storico: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Prezzo attuale: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034