Economia del token e analisi del prezzo di OnChain Battles (OCB)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per OnChain Battles (OCB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.82K $ 7.82K $ 7.82K Fornitura totale: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Fornitura circolante: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.82K $ 7.82K $ 7.82K Massimo storico: $ 0.00697617 $ 0.00697617 $ 0.00697617 Minimo storico: $ 0.00015381 $ 0.00015381 $ 0.00015381 Prezzo attuale: $ 0.00015647 $ 0.00015647 $ 0.00015647