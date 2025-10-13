Economia del token e analisi del prezzo di Odin Liquidity Network (ODIN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Odin Liquidity Network (ODIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 999.40K $ 999.40K $ 999.40K Fornitura totale: $ 187.41M $ 187.41M $ 187.41M Fornitura circolante: $ 187.41M $ 187.41M $ 187.41M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 999.40K $ 999.40K $ 999.40K Massimo storico: $ 0.129051 $ 0.129051 $ 0.129051 Minimo storico: $ 0.00326052 $ 0.00326052 $ 0.00326052 Prezzo attuale: $ 0.00511711 $ 0.00511711 $ 0.00511711