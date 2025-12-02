Economia del token e analisi del prezzo di Nyvo (NYVO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Nyvo (NYVO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.21K $ 4.21K $ 4.21K Fornitura totale: $ 994.27M $ 994.27M $ 994.27M Fornitura circolante: $ 973.80M $ 973.80M $ 973.80M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.30K $ 4.30K $ 4.30K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0