Economia del token e analisi del prezzo di Nyan Meme Coin (NYAN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Nyan Meme Coin (NYAN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 268.42K $ 268.42K $ 268.42K Fornitura totale: $ 63.17T $ 63.17T $ 63.17T Fornitura circolante: $ 63.17T $ 63.17T $ 63.17T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 268.42K $ 268.42K $ 268.42K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0