Il prezzo in tempo reale di Nyan Meme Coin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NYAN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NYAN su MEXC ora.

Maggiori informazioni su NYAN

Informazioni sul prezzo di NYAN

Sito web ufficiale di NYAN

Economia del token di NYAN

Previsioni del prezzo di NYAN

Logo Nyan Meme Coin

Prezzo di Nyan Meme Coin (NYAN)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NYAN:

--
----
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Nyan Meme Coin (NYAN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:56:35 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.49%

-0.49%

Il prezzo in tempo reale di Nyan Meme Coin (NYAN) è --. Nelle ultime 24 ore, NYAN ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NYAN è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, NYAN è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del -0.49% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Nyan Meme Coin (NYAN)

$ 247.52K
$ 247.52K$ 247.52K

--
----

$ 247.52K
$ 247.52K$ 247.52K

63.17T
63.17T 63.17T

63,172,200,000,000.0
63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Nyan Meme Coin è $ 247.52K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di NYAN è 63.17T, con una fornitura totale di 63172200000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 247.52K.

Cronologia dei prezzi di Nyan Meme Coin (NYAN) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Nyan Meme Coin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Nyan Meme Coin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Nyan Meme Coin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Nyan Meme Coin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ 0-10.02%
60 giorni$ 0-34.12%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Nyan Meme Coin (NYAN)

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba.

We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Nyan Meme Coin (NYAN)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Nyan Meme Coin (USD)

Quanto varrà Nyan Meme Coin (NYAN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Nyan Meme Coin (NYAN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Nyan Meme Coin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Nyan Meme Coin!

NYAN in valute locali

Economia del token di Nyan Meme Coin (NYAN)

Comprendere l'economia del token di Nyan Meme Coin (NYAN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NYAN!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Nyan Meme Coin (NYAN)

Quanto vale oggi Nyan Meme Coin (NYAN)?
Il prezzo in tempo reale di NYAN in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NYAN in USD?
Il prezzo attuale di NYAN in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Nyan Meme Coin?
La capitalizzazione di mercato per NYAN è $ 247.52K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NYAN?
La fornitura circolante di NYAN è 63.17T USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NYAN?
NYAN ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NYAN?
NYAN ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di NYAN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NYAN è -- USD.
NYAN salirà quest'anno?
NYAN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NYAN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:56:35 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

