Economia del token e analisi del prezzo di Nova Shield (NVAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Nova Shield (NVAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 123.25K $ 123.25K $ 123.25K Fornitura totale: $ 968.73M $ 968.73M $ 968.73M Fornitura circolante: $ 968.73M $ 968.73M $ 968.73M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 123.25K $ 123.25K $ 123.25K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0001273 $ 0.0001273 $ 0.0001273