Economia del token e analisi del prezzo di Norexa (NRX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Norexa (NRX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 392.55K $ 392.55K $ 392.55K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 392.55K $ 392.55K $ 392.55K Massimo storico: $ 0.01244581 $ 0.01244581 $ 0.01244581 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00392609 $ 0.00392609 $ 0.00392609