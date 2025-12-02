Economia del token e analisi del prezzo di NodeStrategy (NODESTR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per NodeStrategy (NODESTR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 976.53M $ 976.53M $ 976.53M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Massimo storico: $ 0.00429845 $ 0.00429845 $ 0.00429845 Minimo storico: $ 0.00175873 $ 0.00175873 $ 0.00175873 Prezzo attuale: $ 0.00187997 $ 0.00187997 $ 0.00187997