Economia del token e analisi del prezzo di NiHao Coin (NIHAO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per NiHao Coin (NIHAO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 32.96K $ 32.96K $ 32.96K Fornitura totale: $ 783.78M $ 783.78M $ 783.78M Fornitura circolante: $ 783.78M $ 783.78M $ 783.78M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 32.96K $ 32.96K $ 32.96K Massimo storico: $ 0.00110456 $ 0.00110456 $ 0.00110456 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0