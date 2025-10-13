Economia del token e analisi del prezzo di Nia (NIA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Nia (NIA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 136.16K $ 136.16K $ 136.16K Fornitura totale: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Fornitura circolante: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 453.87K $ 453.87K $ 453.87K Massimo storico: $ 0.9085 $ 0.9085 $ 0.9085 Minimo storico: $ 0.282027 $ 0.282027 $ 0.282027 Prezzo attuale: $ 0.452893 $ 0.452893 $ 0.452893