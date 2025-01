Che cos'è Nexus ASA (GP)

Nexus ASA brings a revolutionary concept to the Algorand blockchain: Decentralized exchange of any tradable item. Nexus decided to work on the Algorand platform because of its transparency; fast transaction times and inexpensive fee structure. Nexus solves the problem of online scams and in-person marketplace exchanges. Both parties pledge their own money (collateral) before the transaction or meet-up occurs.

