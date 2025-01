Che cos'è Nexis Tools (NEXIS)

Nexis Tools is a project that seeks to bring optimal trading tools to crypto traders. We offer a fully stacked trading bot which offers - sniping, swapping, copy trading, and market making. Our dapp is designed to allow users to access our public MEV once they verify token holdings. Nexis is bringing advanced trading tools to you for minimal cost. Maximize your gains and trading experience with Nexis.

Risorsa Nexis Tools (NEXIS) Sito web ufficiale