Economia del token e analisi del prezzo di New York (NYC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per New York (NYC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Fornitura totale: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M Fornitura circolante: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0