Economia del token e analisi del prezzo di Netflix xStock (NFLXX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Netflix xStock (NFLXX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 377.02K $ 377.02K $ 377.02K Fornitura totale: $ 21.50K $ 21.50K $ 21.50K Fornitura circolante: $ 309.12 $ 309.12 $ 309.12 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 26.22M $ 26.22M $ 26.22M Massimo storico: $ 1,592.14 $ 1,592.14 $ 1,592.14 Minimo storico: $ 1,135.92 $ 1,135.92 $ 1,135.92 Prezzo attuale: $ 1,219.65 $ 1,219.65 $ 1,219.65