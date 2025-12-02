Economia del token e analisi del prezzo di Namimoto Token (NAMT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Namimoto Token (NAMT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 25.96K $ 25.96K $ 25.96K Fornitura totale: $ 992.00M $ 992.00M $ 992.00M Fornitura circolante: $ 992.00M $ 992.00M $ 992.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 25.96K $ 25.96K $ 25.96K Massimo storico: $ 0.00223616 $ 0.00223616 $ 0.00223616 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0