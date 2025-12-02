Economia del token e analisi del prezzo di Mozaic (MOZ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mozaic (MOZ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 30.98K
Fornitura totale: $ 749.23M
Fornitura circolante: $ 150.52M
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 154.21K
Massimo storico: $ 0.207574
Minimo storico: $ 0
Prezzo attuale: $ 0.00020582