Il prezzo in tempo reale di Movement Coin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MOVEMENT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MOVEMENT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Movement Coin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MOVEMENT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MOVEMENT su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MOVEMENT

Informazioni sul prezzo di MOVEMENT

Sito web ufficiale di MOVEMENT

Economia del token di MOVEMENT

Previsioni del prezzo di MOVEMENT

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Movement Coin

Prezzo di Movement Coin (MOVEMENT)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MOVEMENT:

--
----
-0.30%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Movement Coin (MOVEMENT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:59:43 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Movement Coin (MOVEMENT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.31%

-9.49%

-9.49%

Il prezzo in tempo reale di Movement Coin (MOVEMENT) è --. Nelle ultime 24 ore, MOVEMENT ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MOVEMENT è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, MOVEMENT è variato del -0.00% nell'ultima ora, del -0.31% nelle 24 ore e del -9.49% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Movement Coin (MOVEMENT)

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

--
----

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

998.94M
998.94M 998.94M

998,941,628.950237
998,941,628.950237 998,941,628.950237

L'attuale capitalizzazione di mercato di Movement Coin è $ 8.13K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MOVEMENT è 998.94M, con una fornitura totale di 998941628.950237. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.13K.

Cronologia dei prezzi di Movement Coin (MOVEMENT) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Movement Coin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Movement Coin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Movement Coin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Movement Coin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.31%
30 giorni$ 0-29.88%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Movement Coin (MOVEMENT)

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Movement Coin (MOVEMENT)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Movement Coin (USD)

Quanto varrà Movement Coin (MOVEMENT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Movement Coin (MOVEMENT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Movement Coin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Movement Coin!

MOVEMENT in valute locali

Economia del token di Movement Coin (MOVEMENT)

Comprendere l'economia del token di Movement Coin (MOVEMENT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MOVEMENT!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Movement Coin (MOVEMENT)

Quanto vale oggi Movement Coin (MOVEMENT)?
Il prezzo in tempo reale di MOVEMENT in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MOVEMENT in USD?
Il prezzo attuale di MOVEMENT in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Movement Coin?
La capitalizzazione di mercato per MOVEMENT è $ 8.13K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MOVEMENT?
La fornitura circolante di MOVEMENT è 998.94M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MOVEMENT?
MOVEMENT ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MOVEMENT?
MOVEMENT ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di MOVEMENT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MOVEMENT è -- USD.
MOVEMENT salirà quest'anno?
MOVEMENT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MOVEMENT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:59:43 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Movement Coin (MOVEMENT)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.