Che cos'è MoveGPT (MGPT)

MoveGPT - The First Al Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Move Web3 Economy. We strive to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

