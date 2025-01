Che cos'è Moremoney USD (MONEY)

Moremoney is a protocol for borrowing stablecoin while earning interest on liquidity pool tokens and other collateral assets. The protocol can convert the most popular tokens, e.g., ETH, WBTC, USDT, AVAX, to ibTKNs MONEY is backed by a basket of decentralized crypto assets including AVAX, JOE, ETH, QI, and incentivised Trader Joe and Pangolin LP.

Risorsa Moremoney USD (MONEY) Whitepaper Sito web ufficiale