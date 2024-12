Che cos'è MOOxMOO (MOOX)

MOOxMOO’s Mission is to Optimize the Korean Meat Industry via an Asset Light Blockchain and SBT based ecommerce solution for B2B, B2C & P2P use cases. We plan to do this by disrupting the middleman mania burdening traditional distribution thru offering supply chain financing and enhancing working capital conditions, which should result in lower end consumer prices.

