Che cos'è MoonPot Finance (MOONPOT)

MoonPot Is We want you to win huge jackpots of your favorite cryptos, starting with nu Dogecoin.We also want to solve one of the biggest problems in DeFi... buying Pressure!The way this is done is by implementing a mechanism with certain buy requirements.Jackpots will be awarded in Dogecoin right now, but additional cryptocurrencies may be added later with community votes.

Risorsa MoonPot Finance (MOONPOT) Whitepaper Sito web ufficiale