Che cos'è Moonarch (MOONARCH)

Moonarch.app is designed to help BSC traders to get an edge, by providing several original tools. The token is used to unlock premium features and remove limitations, on top of rewarding holders with redistributon. The Top Gainers tool allows to see the tokens that have the best performance in the last 15sec/1min/5m/10m/30m/60m. The Wallet tool allows to see the user's tokens, their value and their performance. The New tokens tool allows to see the new tokens being created. The Whale watch tool allows to add addresses and watch their transactions. All of the tools work in real time and give valuable information to traders in order to make the best moves.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Moonarch (MOONARCH) Sito web ufficiale