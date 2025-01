Che cos'è Mock Capital (MOCK)

Mock Capital - Your AI Powered Tooling Solution Amplifying traders profits through tooling and bots on social applications like Discord and Telegram. Offering dozens of never before seen tools and bots to help you win. Token can be used for trading, swap, revenue share and profit generation. We are also planning to open staking for our token users which will allow users to get monthly based returns

