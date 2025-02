Che cos'è MOBLAND (SYNR)

MOBLAND is the first-ever Mafia Metaverse. Displaying a stylized take on the world of modern syndicates, MOBLAND is free-to-play — play-and-earn, whilst truly making the Metaverse more accessible by introducing the revolutionary MAFIA as a DAO (MaaD) system. Players can grind in daily events, PvE, PvP, and Syndicate events such as cross-chain tournaments. The game is developed by a team of industry experts from Disney, Ubisoft, Roblox, EA, Gameloft, Google, Yahoo and Twitter. Join the #MafiaMetaverse

Risorsa MOBLAND (SYNR) Sito web ufficiale