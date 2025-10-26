Il prezzo in tempo reale di Moaner Melter Slime oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MOANER a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MOANER su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Moaner Melter Slime oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MOANER a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MOANER su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MOANER

Informazioni sul prezzo di MOANER

Whitepaper di MOANER

Sito web ufficiale di MOANER

Economia del token di MOANER

Previsioni del prezzo di MOANER

Prezzo di Moaner Melter Slime (MOANER)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MOANER:

--
----
-0.10%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Moaner Melter Slime (MOANER)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:02:06 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Moaner Melter Slime (MOANER) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

-0.17%

-47.60%

-47.60%

Il prezzo in tempo reale di Moaner Melter Slime (MOANER) è --. Nelle ultime 24 ore, MOANER ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MOANER è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, MOANER è variato del -1.06% nell'ultima ora, del -0.17% nelle 24 ore e del -47.60% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Moaner Melter Slime (MOANER)

$ 159.66K
$ 159.66K$ 159.66K

--
----

$ 159.66K
$ 159.66K$ 159.66K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Moaner Melter Slime è $ 159.66K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MOANER è 420.69B, con una fornitura totale di 420690000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 159.66K.

Cronologia dei prezzi di Moaner Melter Slime (MOANER) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Moaner Melter Slime a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Moaner Melter Slime in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Moaner Melter Slime in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Moaner Melter Slime in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.17%
30 giorni$ 0-43.93%
60 giorni$ 0-89.04%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Moaner Melter Slime (MOANER)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Moaner Melter Slime (USD)

Quanto varrà Moaner Melter Slime (MOANER) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Moaner Melter Slime (MOANER) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Moaner Melter Slime.

Controlla subito la previsione del prezzo di Moaner Melter Slime!

MOANER in valute locali

Economia del token di Moaner Melter Slime (MOANER)

Comprendere l'economia del token di Moaner Melter Slime (MOANER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MOANER!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Moaner Melter Slime (MOANER)

Quanto vale oggi Moaner Melter Slime (MOANER)?
Il prezzo in tempo reale di MOANER in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MOANER in USD?
Il prezzo attuale di MOANER in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Moaner Melter Slime?
La capitalizzazione di mercato per MOANER è $ 159.66K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MOANER?
La fornitura circolante di MOANER è 420.69B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MOANER?
MOANER ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MOANER?
MOANER ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di MOANER?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MOANER è -- USD.
MOANER salirà quest'anno?
MOANER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MOANER per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:02:06 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Moaner Melter Slime (MOANER)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

