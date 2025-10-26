Prezzo di Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)
--
-3.10%
-1.24%
-1.24%
Il prezzo in tempo reale di Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) è --. Nelle ultime 24 ore, MIRAI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MIRAI è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, MIRAI è variato del -- nell'ultima ora, del -3.10% nelle 24 ore e del -1.24% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Mirai The WhiteRabbit è $ 30.53K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MIRAI è 420.69B, con una fornitura totale di 420690000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 30.53K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Mirai The WhiteRabbit a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Mirai The WhiteRabbit in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Mirai The WhiteRabbit in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Mirai The WhiteRabbit in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-3.10%
|30 giorni
|$ 0
|-24.36%
|60 giorni
|$ 0
|-27.61%
|90 giorni
|$ 0
|--
Mirai the White Rabbit is a captivating lifestyle brand that embodies the essence of curiosity, creativity, and a touch of magic. Our brand is inspired by the idea that everyday life can be extraordinary, and we strive to bring a sense of wonder and enchantment to our customers' lives.
At Mirai, we believe that imagination is the key to unlocking a world of possibilities. We draw inspiration from the curious and creative minds of our audience, crafting unique products and experiences that spark joy and wonder. Our brand is built on the principles of imagination, creativity, and a deep understanding of our customers' needs and desires.
Our products are designed to be more than just functional items; they are gateways to new worlds and experiences. From beautifully crafted home decor to imaginative accessories, each product is infused with a sense of magic and wonder. Our designs are modern, yet timeless, and are crafted with the finest materials to ensure that they bring joy and delight to our customers' lives.
At Mirai, we believe that experiences are just as important as products. That's why we create immersive experiences that transport our customers to new and exciting worlds. From workshops and classes to events and exhibitions, our experiences are designed to inspire creativity, spark imagination, and foster a sense of community among our customers.
Storytelling is at the heart of our brand. We use narrative techniques to bring our products and experiences to life, creating a sense of enchantment and wonder. Our stories are woven into every aspect of our brand, from the design of our products to the experiences we create. We believe that stories have the power to transport us, to inspire us, and to connect us with others.
At Mirai, we are building a community of like-minded individuals who share our passion for imagination, creativity, and wonder. Our community is a place where people can come together to share ideas, inspire each other, and explore new possibilities. We believe that together, we can create a world that is more magical, more creative, and more wonderful.
If you're ready to embark on a journey through imagination, where the ordinary becomes extraordinary, then join us at Mirai the White Rabbit. Follow us on social media, sign up for our newsletter, and get ready to be transported to a world of wonder and enchantment. Let's create magic together!
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
