Il prezzo in tempo reale di Mineral Vault I Security Token oggi è 0.996669 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MNRL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MNRL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Mineral Vault I Security Token oggi è 0.996669 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MNRL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MNRL su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MNRL

Informazioni sul prezzo di MNRL

Sito web ufficiale di MNRL

Economia del token di MNRL

Previsioni del prezzo di MNRL

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Mineral Vault I Security Token

Prezzo di Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MNRL:

$0.996669
$0.996669$0.996669
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Mineral Vault I Security Token (MNRL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:19:22 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638
Min sulle 24h
$ 0.997385
$ 0.997385$ 0.997385
Max sulle 24h

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.997385
$ 0.997385$ 0.997385

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

+0.11%

-0.07%

+0.01%

+0.01%

Il prezzo in tempo reale di Mineral Vault I Security Token (MNRL) è $0.996669. Nelle ultime 24 ore, MNRL ha oscillato tra un minimo di $ 0.991638 e un massimo di $ 0.997385, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MNRL è $ 1.008, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.974445.

In termini di performance a breve termine, MNRL è variato del +0.11% nell'ultima ora, del -0.07% nelle 24 ore e del +0.01% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Mineral Vault I Security Token è $ 2.27M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MNRL è 2.28M, con una fornitura totale di 10000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.97M.

Cronologia dei prezzi di Mineral Vault I Security Token (MNRL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Mineral Vault I Security Token a USD è stata $ -0.0007160591193946.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Mineral Vault I Security Token in USD è stata di $ -0.0036128254.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Mineral Vault I Security Token in USD è stata di $ +0.0173289842.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Mineral Vault I Security Token in USD è stata di $ +0.0152815255482578.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0007160591193946-0.07%
30 giorni$ -0.0036128254-0.36%
60 giorni$ +0.0173289842+1.74%
90 giorni$ +0.0152815255482578+1.56%

Che cos'è Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Mineral Vault I Security Token (USD)

Quanto varrà Mineral Vault I Security Token (MNRL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Mineral Vault I Security Token (MNRL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Mineral Vault I Security Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di Mineral Vault I Security Token!

MNRL in valute locali

Economia del token di Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Comprendere l'economia del token di Mineral Vault I Security Token (MNRL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MNRL!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Quanto vale oggi Mineral Vault I Security Token (MNRL)?
Il prezzo in tempo reale di MNRL in USD è 0.996669 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MNRL in USD?
Il prezzo attuale di MNRL in USD è $ 0.996669. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Mineral Vault I Security Token?
La capitalizzazione di mercato per MNRL è $ 2.27M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MNRL?
La fornitura circolante di MNRL è 2.28M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MNRL?
MNRL ha raggiunto un prezzo ATH di 1.008 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MNRL?
MNRL ha visto un prezzo ATL di 0.974445 USD.
Qual è il volume di trading di MNRL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MNRL è -- USD.
MNRL salirà quest'anno?
MNRL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MNRL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:19:22 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.