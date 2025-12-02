Economia del token e analisi del prezzo di Midas mEDGE (MEDGE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Midas mEDGE (MEDGE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 11.48M Fornitura totale: $ 10.68M Fornitura circolante: $ 10.68M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.48M Massimo storico: $ 1.076 Minimo storico: $ 1.005 Prezzo attuale: $ 1.076